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Marmaris'te yangına riskli bölgelerde temizlik

Marmaris’te büyük bir tahribata neden olan orman yangını sonrası karayolu üzerinde bulunan ve yangın riskini arttıran yol üzerindeki ağaçlarda temizlik çalışması yapılıyor.