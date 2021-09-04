Karayolları ekipleri tarafından Orhaniye Kızkumu üzerinde bulunan ve yol ile iç içe geçmiş ağaçları temizliyor. Orhaniye-Turgut Mahallesi arasında yer alan ve Karayolları sorumluluğunda bulunan turistik üzerinde bulunan küçük ağaçlar temizlenerek yanın riskinden uzaklaştırılıyor.
Özellikle yaz aylarında yoğun bir trafiğin yaşandığı Marmaris, Değirmenyanı, Hisarönü, Orhaniye, Turgut, Selimiye ve Bozburun yolu üzerinde Karayolları ekipleri sorumluluk alanlarında temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
Marmaris'te yangına riskli bölgelerde temizlik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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