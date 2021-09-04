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Marmaris'te yangına riskli bölgelerde temizlik

Marmaris’te büyük bir tahribata neden olan orman yangını sonrası karayolu üzerinde bulunan ve yangın riskini arttıran yol üzerindeki ağaçlarda temizlik çalışması yapılıyor.

Marmaris’te yangına riskli bölgelerde temizlik
İHA

04.09.2021, 12:21

Karayolları ekipleri tarafından Orhaniye Kızkumu üzerinde bulunan ve yol ile iç içe geçmiş ağaçları temizliyor. Orhaniye-Turgut Mahallesi arasında yer alan ve Karayolları sorumluluğunda bulunan turistik üzerinde bulunan küçük ağaçlar temizlenerek yanın riskinden uzaklaştırılıyor.



Özellikle yaz aylarında yoğun bir trafiğin yaşandığı Marmaris, Değirmenyanı, Hisarönü, Orhaniye, Turgut, Selimiye ve Bozburun yolu üzerinde Karayolları ekipleri sorumluluk alanlarında temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

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