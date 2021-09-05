Fiyasko heykeli

Muğla Datça Sanayi Sitesi'ne CHP'li Datça Belediyesi tarafından Sanayi Ağacı heykeli yaptırıldı. Belediye Başkanı Gürsel Uçar, heykelin açılışı için düzenlenen törene gittiğinde kimsenin gelmediğini gördü. Yaptığı araştırmada açılıştan esnafın haberinin olmadığını öğrendiğini belirten Uçar, "Bir eksiğimiz var. Sanayi esnafının olmadığı bir şeyin açılışını ben yapmam. Benim esnafımın buradaki açılıştan haberi yok. Bu iş olmaz. Bu açılışı erteleyeceğiz. Sanayi esnafımıza da haber vereceğiz. Bu demirden de olsa, benim için altından da kıymetli. Heykelin üzerinde, her esnaf arkadaşımın günlük olarak kullandığı bir aleti var. Çok güzel bir düşünce, ayrı bir güzellik. Ancak böyle açılış olmaz" dedi.

ESNAF DAVET EDİLMEMİŞ

Öte yandan sanayi esnafına açılış için önceden bilgi verilmediği, davet de edilmediği ortaya çıktı. Datça Belediyesi'nin heykeltıraş Elbruz Denge'ye yaptırdığı 3 metre yüksekliğinde, 5 ton ağırlığında 'Sanayi Ağacı' heykelinin dallarında meyve olarak, sanayi esnafının iş aletleri tasvir ediliyor. Sanayi esnafından bazı kişiler, heykelin yapılmadan önce ve yapım aşamasında kendilerinden görüş alınmadığını söyledi. Esnaf, heykelinin yerinin de yanlış olduğunu, daha görünür bir yere yerleştirilmesi gerektiğini savundu. Heykelin açılışı 11 Eylül'e ertelendi. Esnafın 6 gün sonraki açılışa katılıp, katılmayacağı ise henüz bilinmiyor.

ÜCRETSİZ YAPILDIĞINA İNANMIYORUM'

HEYKEL ile ilgili bir tartışma da, kaç para harcandığıyla ilgili. Datça Belediyesi, heykeltraş Elbruz Denge tarafından gönüllü yapıldığını açıklarken, AK Partili Belediye Meclis Üyesi Haluk Laçin aynı görüşte olmadığını söyledi. Laçin, "Gönüllü veya ücretsiz yapıldığını sanmıyoruz. Mutlaka bedel ya da ücret ödenmiştir. Önümüzdeki günlerde konuyu araştırıp kamuoyunu aydınlatacağız" dedi.

ADEM ÜLKER