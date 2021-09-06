  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla 200 milyon dolarlık yatıyla Bodrum’a demir atı

200 milyon dolarlık yatıyla Bodrum’a demir atı

Kazak milyarder Alijan İbragimov'a ait 200 milyon dolarlık "Idynasty" isimli yat Bodrum açıklarına demirledi. Mavi yolculuğa çıkan milyarderin yatı büyüklüğüyle dikkati çekti. İçerisinde 30'a yakın kabin bulunan yattaki misafirler zaman zaman jetsky binerek tur attı.

200 milyon dolarlık yatıyla Bodrum’a demir atı
İHA

06.09.2021, 16:31

Kazakistanlı milyarder Alican İbrahimov, 101 metrelik ultra lüks yatıyla Bodrum açıklarına demir attı. Kazak miyarderin "Idynasty" isimli yatı ise ilgi odağı oldu. Kazak milyarder iş adamı Alijan İbragimov'a ait olduğu belirtilen 101 metre uzunluğunda, 17 metre genişliğinde olan yaklaşık 200 milyon dolarlık Cayman bayraklı mega yat ilçede merak konusu oldu. Bodrum koylarını dolaştıktan sonra Limana girmek isteyen dev yat limana sığmayınca Bodrum açıklarına demir atmak zorunda kaldı. Mavi yolculuğa çıkan milyarderin yatı büyüklüğüyle dikkati çekti.

İçerisinde 30'a yakın kabin bulunan yattaki misafirler zaman zaman jetsky binerek tur attı. Yatın içerisinde bulunanlar seyyar yüzme ve su sporları parkında gün boyu vakit geçirdi. 33 personelin çalıştığı yatta ünlü iş adamının misafirlerini ağırladığı öğrenildi. Bodrum açıklarına demirleyen mega yat yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı oldu. Kazak milyarderin içerisinde olup olmadığı bilinmezken Yat rotasını mavi yolculuğa çevirerek Muğla koylarını gezmeye başladı.

Öte yandan Bodrum açıklarında bulunan yatların içerisinde bulunanlar ise sır gibi saklanıyor. "Idynasty" isimli yatın yanı sıra birçok ultra lüks yat Bodrum açıklarına demir atması ise dikkatlerden kaçmadı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

200 milyon dolarlık yatıyla Bodrum’a demir atı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.