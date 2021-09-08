"Kızımı ailece katlettiler"

Muğla Menteşe'de ailesine ait bağ evinde, Pınar Gültekin'i yaktıktan sonra varile koyup üzerine beton döken katil Cemal Metin Avcı, "canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek" suçundan tutuklanmıştı. 26 Eylül'de görülecek 6. duruşma öncesi davada yeni bir gelişme yaşandı. Cemal Metin Avcı'nın boşandığı eşi Eda Karagün, babası Selim Avcı, annesi Ayten Avcı ve iş ortakları Şükrü Gökhan Orhan'ın cinayetten sonra olay yerine giderek delilleri gizlemeye çalıştıkları suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

'MUĞLA'DA İÇİMİZ YANIYOR'

Davada yaşanan yeni gelişme üzerine Yeni Asır'a konuşan anne Şefika ve baba Sıddık Gültekin, kızlarının davaları için Muğla'ya her geldiklerinde içlerindeki ateşin giderek büyüdüğünü söylediler. Gözü yaşlı anne Şefika Gültekin, "Muğla'da kızımın yanık kokusunu alıyorum. Katil attığı iftiralarla bizi bir kez daha öldürüyor. Katilin ailesi de bu işin içinde. Kardeşi tutuklandı ama geri serbest bırakıldı. Hepsi o gün o eve gittiler. Artık adaletin yerini bulmasını istiyoruz" dedi.

'SENARYO YAZDILAR'

Pınar'ın acılı babası Sıddık Gültekin ise "Avcı ailesinin bütün üyeleri bir senaryo yazdı, onu oynadı ve oynamaya da devam ediyorlar. Bu olay başından beri ailenin içinde olduğu bir cinayet vakasıdır. Biz baştan beri bunu söyledik ve dediğimiz ortaya çıkmıştır. Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı delilleri kararttı ama tahliye oldu. Annesi ve ortağı o gün gitmiş o evde sigara içmiş. Bu DNA'da çıktı. Karısı olayı duyunca hemen bağ evine gitmiş, ifadesinde 'Evde büyük bir temizlik yapıldı' diye itiraf etti. Yeter artık. Ailece yapılan planlı ve programlı bir vahşet bu. Benim kızımı ailece katletmişlerdir. Savcılık kararı yüreğimize azda olsa su serpti" şeklinde konuştu.

FERDİ YAVUZ