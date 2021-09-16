İçinde 20 bin lira bulunan çantayı alan kişi yakalandı

MUĞLA Seydikemer Yakaköy Mahallesi'ndeki bir restoranda yemek yiyen B.Ç.K, içerisinde 20 bin lira bulunan kol çantasının kaybolması üzerine jandarmadan yardım istedi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, çantayı çalan şüphelinin kimliğini ve araç plakasını belirledi. Fethiye istikametine gittiği tespit edilen A.K, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Otomobilde yapılan aramada bulunan çanta, içerisindeki 20 bin lira ile birlikte sahibine teslim edildi.

■ MURAT YALÇIN