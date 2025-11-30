İzmir'de barajlar çöl sokaklar göl

İzmir'de planlı su kesintileri Aralık ayı sonuna kadar uzatılırken, bu duyurunun yapıldığı akşam, kent merkezi ve Çeşme, Karaburun, Dikili gibi kıyı ilçeler ile Balıkesir, Manisa, Muğla gibi şehirleri sağanak yağış vurdu. Bir anda bastıran şiddetli yağmur, İzmir'in cadde ve sokaklarını göle çevirdi.