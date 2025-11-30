İzmir'de barajlar çöl sokaklar göl

EGE'Yİ SAĞANAK VURDU
İklim değişikliğinin etkisiyle aşırı doğa olayları da artış gösteriyor. Yaz boyunca kuraklıkla mücadele eden Ege Bölgesi'nde kentlerin içme suyu kaynakları birer birer kuruma noktasına geldi.
İzmir'de planlı su kesintileri Aralık ayı sonuna kadar uzatılırken, bu duyurunun yapıldığı akşam, kent merkezi ve Çeşme, Karaburun, Dikili gibi kıyı ilçeler ile Balıkesir, Manisa, Muğla gibi şehirleri sağanak yağış vurdu. Bir anda bastıran şiddetli yağmur, İzmir'in cadde ve sokaklarını göle çevirdi.
REKOR YAĞIŞ DÜŞTÜ...
Meteoroloji ve AFAD'ın sarı kodlu uyarısı sonrasında önceki gece etkisini artıran ve gün boyu aralıklarla devam eden fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış yollardaki araçların sel sularına gömülmesine, Bodrum, Marmaris, Ayvalık gibi kıyılarda ise teknelerin batmasına neden oldu.
Yağışın en çok etkili olduğu Çeşme ve Karaburun'da ise pek çok ev ve işyerini su bastı.
Ekipler ihbarlara yetişmek için yoğun mesai yaptı. Karaburun'da metrekareye 154.5 kg, Çeşme'de ise 126 kg yağış düştü.