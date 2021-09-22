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Haberler Muğla Bodrum'da korkutan yangın! Kontrol altına alındı

Bodrum'da korkutan yangın! Kontrol altına alındı

Son dakika... Muğla'nın Bodrum ilçesinde korkutan yangın. Vatandaşlar Yakaköy Mahallesi'nde yakınlarında otluk alanda çıkan yagını görünce ekiplere haber verdi, alevlerin yaklaştığı mahalle sakinleri bir süre panik yaşadı. Ekipler alevleri kontrol altına aldı.

Bodrum’da korkutan yangın! Kontrol altına alındı
AA

22.09.2021, 18:27

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk ve çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Yakaköy Mahallesi'nde yerleşim yeri yakınlarında otluk alandan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi.

Belirtilen bölgeye gelen ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürülürken, alevlerin yaklaştığı mahalle sakinleri bir süre panik yaşadı.

Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

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