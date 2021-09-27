Pınar Gültekin cinayeti davasında sanığın annesi bayıldı

Pınar Gültekin cinayeti davasının Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde 6'ncı duruşması devam ediyor. Çapraz sorgulamada sanık Cemal Metin Avcı'nın eski eşi Eda Karagün, Gültekin ailesinin avukatlarının 'Niye oraya gittin?' sorusuna 'Merak ettim gittim. Oraya kızı salıyor mu, beni aldatıyor mu diye merak ettim gittim. Aklıma gelen tek yer orasıydı' yanıtını verdi.

Bunun üzerine Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin "Bunlar ailecek katil" diye bağırırken, sanık Cemal Metin Avcı'nın annesi Ayten Avcı bayıldı. Duruşmaya SEGBİS kanalıyla katılan Cemal Metin Avcı 'Anne' diye seslendi.





Duruşma salonunda bayılan Ayten Avcı için adliyeye ambulans çağrıldı. 112 sağlık ekipleri anne Ayten Avcı'ya müdahaleyi adliye koridorunda yaptı. Duruşmaya çapraz sorgulama ile devam edildi.

OLAY

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz 2020'de Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de deliller ortaya konunca bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'i bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmiş ve tutuklanmıştı.

Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da soruşturma çerçevesinde telefon sinyallerinin ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, "delil karartmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

DAVA SÜRECİ

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede Cemal Metin Avcı'nın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ek iddianamede ise sanık Avcı'nın anne ve babası ile eski eşinin de aralarında olduğu bazı yakınlarının suç delillerini yok edip gizlediklerine dair haklarında yeterli şüphe bulunduğu kanaatiyle ayrı ayrı cezalandırılmaları talep edilmişti.

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