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Haberler Muğla Jeff Bezos'un lüks yatı Yalıkavak'a demir attı

Jeff Bezos'un lüks yatı Yalıkavak'a demir attı

Son dakika... Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un (57) 136 metre uzunluğundaki 'Flying Fox' isimli yatı, Bodrum Yalıkavak'a demir attı. Bir süredir Türkiye sahillerinde tatil yapan Bill Gates'in ardından dünyanın sayılı zengin iş insanlarından Jeff Bezos'un teknesi de Muğla'ya demir atmış, Gates'in doğum günü partisine katılmıştı.

Jeff Bezos’un lüks yatı Yalıkavak’a demir attı
DHA

30.10.2021, 14:28

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un (57) 136 metre uzunluğundaki 'Flying Fox' isimli yatı, Bodrum Yalıkavak'a demir attı.



Dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un, 136 metre uzunluğundaki lüks yatı, 2 gün önce Yalıkavak'a demir attı. Geçen günlerde Gökova Körfezi açıklarında 'Flying Fox' isimli lüks yatıyla Muğla kıyılarını gezen Beos, yeniden Bodrum'a geldi.

Ultra lüks yatta bulunan pistteki 1 helikopter ise dikkati çekti. 2019 yılında Almanya'da üretilen mega yat içerisinde, 12 metrelik yüzme havuzu, 22 kişilik misafir kapasitesinin yanı sıra 54 kişilik mürettebat, 36 konaklama kabini, 2 helikopter pisti yer alıyor.

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