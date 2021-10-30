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Jeff Bezos'un lüks yatı Yalıkavak'a demir attı

Son dakika... Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un (57) 136 metre uzunluğundaki 'Flying Fox' isimli yatı, Bodrum Yalıkavak'a demir attı. Bir süredir Türkiye sahillerinde tatil yapan Bill Gates'in ardından dünyanın sayılı zengin iş insanlarından Jeff Bezos'un teknesi de Muğla'ya demir atmış, Gates'in doğum günü partisine katılmıştı.