‘Kızlarımızı neden öldürdünüz!”

MUĞLA'DA boğularak öldürüldükten sonra cesedi varilde yakılan Pınar Gültekin'in (27) katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın yargılanmasına bugün devam edilecek. Dava öncesi kızlarının mezarını ziyaret eden Pınar'ın annesi Şefika ve babası Sıddık Gültekin, mezar taşına sarılarak hem gözyaşı döktü hem de Pınar'ın kaderini paylaşan Şebnem ve Yağmur'un ailelerine destek verdi.

YÜREĞİMİZİ YAKTI

Pınar'ın acılı annesi, "Pınarımızdan sonra onlarca kadın daha öldürüldü. Kızımız gibi genç yaşta hayattan koparılan Yağmur Tayhan ve Şebnem Şirin, bir anne olarak yüreğimi bir kez daha yaktı. Bizim kızlarımızdan ne istediniz? Biz anaların yüreklerini neden yaktınız? Yağmur ve Şebnem'in annelerini en iyi ben anlarım. Bir daha kadın cinayetleri yaşanmasın, kadınlar ölmesin. Biz bittik, başkası bitmesin" diye konuştu.

'ÇOK MAĞDUR OLDUK'

Bunun hunharca ve planlanmış bir cinayet olduğunu belirten baba Sıddık Gültekin ise şöyle konuştu: "Başta hep söyledik ve iddialarımızı dile getirdik. Yargıtay bizi haklı çıkardı. Şu anda ailesi, bütün ortakları ve eski eşi sanık sandalyesinde ifade veriyor. 8 kez oldu, ailece 2 bin 200 kilometre uzaklıktaki Muğla'ya gidiyoruz. İfadeler bitti, sanıklar belli ve deliller ortada ama bir türlü karar verilemiyor. Çok mağdur olduk. Çok iftiralara maruz kaldık ve perişan durumdayız." Sıddık Gültekin, kadın cinayeti cezalarının yetersiz olduğunu savunarak bu konuda gerekli düzenlemelerin yapılmasını istedi.

■ FERDİ YAVUZ