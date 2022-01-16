Melis, matematikte dünya birincisi oldu

DÜNYA çapında çevrim içi olarak düzenlenen Caribou Matematik Yarışması'nda, Muğla Bilim ve Sanat Merkezi 6'ncı sınıf öğrencisi Melis İzdaş (11), 5-6'ncı sınıf kategorisinde 15 sorunun tamamını doğru ve hızlı cevaplayarak, 39 ülkeden kendi yaş grubunda 10 bin 979 kişiyi geride bıraktı ve dünya birinciliği elde etti. Muğla Bilim ve Sanat Merkezi Okul Müdürü Bekir Cevizci, "Caribou ve benzeri ulusal ve uluslararası yarışmalara önem veriyoruz. Bu platformlarda Muğla'yı başarılı bir şekilde temsil etmek bizim için gurur kaynağı. Caribou yarışmasına çeşitli sınıf seviyelerinden 8 öğrencimiz katıldı. Matematik öğretmenimiz Sinem İnce danışmanlığında hazırlanılan yarışmadan birincilik almak bizi mutlu etti" dedi. ■ ADEM ÜLKER

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