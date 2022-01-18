Okul yolu rezaleti

Yeryüzü cenneti olarak tabir edilen Muğla'nın Datça ilçesinde CHP'li belediyelerin umursamazlığı nedeniyle vatandaşların çilesi bitmek bilmiyor. İlçeye bağlı Karaköy Mahallesi'nde öğrenciler, okula gitmek için her gün bir kilometrelik su ve çamur kaplı yolu geçmek zorunda kalıyor. Veliler, arazi araçlarının bile ilerleyemediği yolda, çocuklarını sırtlarında taşıyarak okul servisine ulaştırıyor.

Defalarca, MUSKİ'yi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi yetkililerini aradıklarını belirten mahalle halkı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'e seslenerek, "Başkan Gürün gel biraz da bu yolda sen sürün" dedi.Vatandaşlar, alt yapısı bulunmamasına rağmen, halen inşaat ruhsatı verilen Karaköy Mahallesi'nin bazı yerlerinde ise kanalizasyon suyunun aktığı, bu sebeple çocuk ve yaşlıların hastalık kapma riski olduğunu da dile getirdi.

ÇALMADIK KAPI BIRAKMADIK

Sabah karanlığında el fenerleri ile çocuklarını okul servisine ulaştırdıklarını belirten veliler, "Tek yolumuz var. Defalarca Datça Belediyesi'ni, MUSKİ'yi ve yetkilileri aradık. Ama hiç kimse ilgilenmiyor" diye konuştu. Her yağmur sonrası okul yolunda hem çocuklarının hem de kendilerinin hayatının tehlikeye girdiğini belirten öğrenci velisi Ufuk Karakulak, "Resmi yolumuz ama bu çileyi çekiyoruz. Aramadık, çalmadık kapı bırakmadık. Ödenek yok diye bahane üretiyorlar, bizi mağdur ediyorlar. Bu yol eskiden dere olarak geçiyormuş. Ama Datça Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, buranın yol olarak göründüğünü belirtti.

Bu seneye kadar bir sorun yoktu. Kızlan Mahallesi'nden akan tüm yağmur sularını ve dereleri suları bizim bu kullandığımız yola bağladıklarını öğrendik. Peki soruyorum ya biz sele kapılırsak ne olacak" ifadelerini kullandı. Mahallelerinde kalp ve şeker hastaları olduğunu belirten Ufuk Karakulak, "Acil bir durumda ulaşım olmadığı için ne ambulans gelebilecek ne de biz hastaneye gidebileceğiz" dedi.

CHP'Lİ BELEDİYE BİZİ UNUTTU

Karakulak sözlerini şöyle sürdürdü: Çocuklarımız her yağmurda 'Nasıl okula gideceğiz' diye ağlıyorlar. Buralarda çok köpek ve domuz var. Biz bile korkarak gidiyoruz. 21. yüzyılda CHP'li belediye bizim mahalleyi unuttu, yaşadığımız bir işkence.

MİNİK IRMAK: LÜTFEN SESİMİZİ DUYUN

Yağış sonrası dereye dönen yolda babasının sırtında okula gitmek zorunda kalan Irmak Karakulak ise, tek isteğinin okuluna güvende gitmek olduğunu söyledi. 7. sınıf öğrencisi Irmak, "Derslerimde başarılıyım, okumayı ve okulumu çok seviyorum. Ama bu yoldan okula giderken her gün çok korkuyorum. Babam olmasa ben okuluma nasıl gideceğim. Okul yolu, ölüm yolu gibi. Lütfen bizlerin sesini duysunlar" dedi.

İHSAN KARATAŞ