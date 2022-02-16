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Haberler Muğla Bir dönemin ünlü mankeniydi! Firdevs Alkan Bodrum'daki evinde ölü bulundu

Bir dönemin ünlü mankeniydi! Firdevs Alkan Bodrum'daki evinde ölü bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki eski manken Firdevs Alkan evinde ölü olarak bulundu. Alkan'ın içkiden sonra sakinleştirici ilaç içtiği belirtilirken kesin ölüm nedeni yapılan incelemeden sonra netlik kazanacak.

DHA

16.02.2022, 13:17

Bir dönemin ünlü mankeniydi! Firdevs Alkan Bodrum’daki evinde ölü bulundu

Olay, saat 06.30 sıralarında Bitez Mahallesi 2119 Sokak'ta bulunan bir site içerisindeki evde meydana geldi. İddiaya göre, dışarıda arkadaşlarıyla içki içtikten sonra gece saatlerinde eve gelen Firdevs Alkan, uyumak için koltuğa uzandı.

Firdevs Alkan'ın kendisine cevap vermediğini ve hareketsiz olduğunu gören eşi, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Alkan'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi. Alkan'ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis ekiplerince evde inceleme yapıldı.

Savcının çalışmasının ardından Firdevs Alkan'ın cesedi kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, Alkan'ın içkiden sonra sakinleştirici ilaç içtiği ileri sürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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