Cinayetin ortaya çıkması için dedektif gibi çalıştı

Muğla Fethiye'de 2018'de hamile eşini kayalıklardan iterek öldüren Hakan Aysal, geçtiğimiz günlerde ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Öldürülen Selma Aysal'ın ağabeyi Naim Yolcu, kaza süsü verilen cinayetin ortaya çıkmasında büyük rol oynadı. Fethiye Kelebekler Vadisi'nde kayalıklardan düşerek ölen kardeşi Semra Aysal'ın, kazaya kurban gitmediğini en başından anladığını dile getiren Yolcu, "Kardeşimin adına 400 bin liralık ferdi kaza sigortası yaptırması, tek varisinin kendisi olması kuşkuluydu. Kardeşimi, sigorta bedelini alabilmek için fotoğraf çekildikten sonra kayalıklardan itmiş. Üzerine gitmeseydik şu an dışarıda olacaktı" dedi.

TATİLE ZORLA GÖTÜRMÜŞ

7 aylık hamile Semra Aysal'ın, İzmir'deki tatillerinin bittiği gün İstanbul'a dönmek için bilet aldığı, biletlerin kocası tarafından iptal edilerek Fethiye'ye zorla götürüldüğünü söyleyen Yolcu, "Kardeşim tatile gitmek istememiş. Eşi ikna ederek Muğla'ya götürülmüş. Semra'nın yükseklik korkusuna rağmen Kelebekler Vadisi'nde onu hamile haliyle kayalıklara çıkarması da mantıksızdı. Aysal'ın Erenköy Ruh ve Sinir Hastanesi'ndeki tedavisini yarım bıraktığını da sonradan öğrendim" diye konuştu.

SES KAYITLARI DİKKAT ÇEKTİ

3.5 yıl süren davada ipuçlarını sürekli takip eden ağabey Yolcu, "Olaydan sonra bize hiç tanık olmadığını söylemişti. Ancak başkaları tarafından çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. O sırada çekim yapan şahısların, 'Ya karı adamı atacak, ya adam karıyı atacak' dedikleri duyuluyor. Ayrıca katil Hakan, hiçbir şey olmamış gibi davranıyordu. Sultanbeyli'ye gelecek olan cenazenin önce Gebze'ye, sonra defnedilmek için tekrar Sultanbeyli'ye götürülmesini istedi. Kendisine, 'Hakan kız kardeşim paramparça olmuştur. Bu sıcakta zavallıyı güneşin altında oradan oraya dolaştırmayalım' dedim, bana umursamaz ses tonuyla 'Yok ya, o kadar parçalanmadı' karşılığını verdi. Bu kayıtsızlığı da şüphelerimi artırdı, olayın peşini hiç bırakmadım. Hep güvendiğimiz adalet sonunda yerini buldu" dedi.

ADEM ÜLKER