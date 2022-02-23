Akyaka’da korkunç cinayetin hemen öncesi! Her şey böyle başladı...

Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yaşanan silahlı saldırı olayının o ana ait güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.





Akyaka Mahallesi Azmak mevki'indeki bir restoranın önünde üç kişi arasında önce arbede yaşanıyor. Arbede esnasında Bayram H. tarafından silahla 10 el ateş açılıyor. Açılan ateş sonrası Özcan Emreoğlu hastanede yaşamını yitirirken, kardeşi A. Emreoğlu ile işletmede garson olarak çalışan Zihni Ç. tedavi altına alınmıştı.

ADLİYE'YE SEVK EDİLDİLER

Muğla'nın Ula ilçesinde silahlı kavgada bir kişiyi öldürüp iki kişiyi yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli ve eşi, adliyeye sevk edildi.

Akyaka Mahallesi'nde dün gece yaşanan silahlı kavganın ardından kaçan zanlıların yakalanması için jandarma ekipleri özel bir ekip oluşturdu.

Soruşturma kapsamında bölgede çalışma başlatan ekipler, güzergahlardaki denetimlerini artırarak güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Çalışmada, şüpheli B.H. ve eşi F.H'nin kavganın ardından araçla Akyaka Mahallesi'ndeki mezarlığa geldikleri, buraya olayda kullanılan tabancayı attıktan sonra Menteşe ilçesi Çakmak Mahallesi mevkisinde de aracı sakladıkları belirlendi.

Şüphelilerin, Denizli'ye gitmek için bölgeye çağırdıkları taksiyle Muğla merkeze geldiği, burada araç değiştirdiği tespit edildi.

Zanlı ve eşi, kaçmaya çalıştıkları ikinci araçla Kavaklıdere ilçesi Salkım Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından sahte kimlikle yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında Muğla Adliyesine getirildi.

Öte yandan olay anının güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde, Akyaka Mahallesi'nde bir restoran önünde başlayan kavganın kısa sürede büyümesi ve zanlı ile yaralanan kişilerin kavga ettiği anlar yer alıyor.

OLAY

Aralarında husumet bulunduğu iddia edilen B.H. (39) ile Özcan Emreoğlu (44) ve A.E. (42) Akyaka Mahallesi'ndeki bir restoran önünde karşılaşmış, B.H'nin silahla ateş ettiği Özcan Emreoğlu ve A.E. ile kurşun isabet eden restoran çalışanı Z.Ç. (53) yaralanmıştı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Özcan Emreoğlu hayatını kaybetmişti.