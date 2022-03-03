Muğla’da kar yağışı! Hasta kadın yolda kaldı, ekipler seferber oldu

Eşref Yagaç (36) idaresindeki 48 SB 475 plakalı otomobil, Menteşe ilçesi Yörükoğlu Mahallesi yakınlarında yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kaldı.

Karla kaplı yolda kayan otomobilini güçlükle durduran Yagaç, annesi Huriye (61), eşi Pelin (33) ve 3 ile 10 yaşlarındaki çocuklarıyla yol kenarındaki bir restorana sığındı.

Yagaç'ın 3 ay önce kalp ameliyatı geçiren annesi Huriye Yagaç burada fenalaştı. Yagaç, yolda kalan sürücülere kumanya, su ve meyve suyu dağıtan jandarma ekiplerinden yardım istedi.

Ekiplerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kalp hastası kadına müdahalede bulundu.

Diğer aile üyeleri de polis aracıyla Gazeller Jandarma Karakolu'na getirildi. Kalp hastası kadının tedavisinin ardından aile, karakolda misafir edildi.

Eşref Yagaç, burada yaptığı açıklamada, Köyceğiz'den, Denizli'nin Beyağaç ilçesine giderken aracının lastiklerinin eski olması sebebiyle yolda kaldıklarını söyledi.

Kendilerine yardım eden ekiplere teşekkür eden Yagaç, "Yardımımıza yetiştiler, Allah razı olsun." dedi.

Pelin Yagaç da yağmurun bir anda yoğun kar yağışına döndüğünü dile getirerek "Kızılay ve jandarma ekipleri geldi. Allah razı olsun. Annem baypas ameliyatı oldu. Rahatsız, yürüyemiyor." ifadelerini kullandı..

Huriye Yagaç, durumunun iyi olduğunu dile getirdi.