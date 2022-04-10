Sürüsünü GPS ile izliyor

Muğla Bodrum'un Çırkan Mahallesi Gazderesi mevkisinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası 42 yaşındaki Cemil Çoban, teknolojinin tüm imkanlarını kullanıyor. Her sabah güvenlik kameralarıyla donattığı ağılından çıkardığı keçilerini motosikletine binerek önüne katan Çoban, sürüsünü kontrol etmek için drone da kullanıyor. Yaptığı işin zor bir meslek olduğunu ve işini kolaylaştırmak için teknolojik imkanlardan faydalandığını dile getiren Çoban, "Dürbünle başladım ve işimi iyi gördü. Ardından kros motosiklet aldım, ulaşamadığım yerlerde yardımcı oldu. Daha sonra da drone aldım, sürümü yönlendirmede kaybolan hayvanlarımı bulmamda çok faydası oldu" dedi.

SÜRÜ LİDERİ KEÇİYE TAKTI

Teknolojik çoban, istirahat etmek için evine gittiğinde lider keçilerden birine taktığı GPS cihazıyla da sürüsünün nerede olduğunu cep telefonundan anlık görebiliyor. Sürünün otlayacağı güvenlikli bölgeleri de belirleyen Çoban'ın cep telefonuna hayvanlar bu alandan çıkınca uyarı geliyor. Mobil GPS cihazından şimdilik 1 tane aldığını ve sürüdeki lider keçilerden birinin boynuna bu cihazı taktığını anlatan Çoban, "Cihazı denedim ve güzel verim aldım. Hayvanlarımın nerede hangi bölgede olduğunu telefonuma indirdiğim uygulama sayesinde takip edebiliyorum. Büyük bir kolaylık oldu. Güvenli alanları da işaretledim. Eğer hayvanlar o bölgeden çıkarsa uygulama alarm veriyor ve hemen müdahale ediyorum" dedi.

'BÜTÜN ARKADASLARIMA TAVSİYE EDİYORUM'

TEKNOLOJİYİ kullanmayı hobi olarak da çok sevdiğini anlatan Cemil Çoban, "İşime uygun yeni bir icat daha olursa onu da kullanmayı düşünürüm. Droneun bana çok faydası oldu. Hiç pişman değilim. Diğer arkadaşlarıma da tavsiye ederim. Bu tür teknolojik imkanlardan faydalanabilirler" diye konuştu.

FERDİ YAVUZ