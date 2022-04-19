Kendisine küfür eden ev arkadaşını çekiçle öldürdü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 26 yaşındaki Cesim İşgör, tartıştığı ev arkadaşı Gürol Uslu'yu başına defalarca çekiçle vurarak öldürdü. Ardından karakola giderek teslim olan katil zanlısı, tartışma sırasında kendisine küfür ettiği için cinayeti işlediğini itiraf etti.

Fethiye'nin Akarca mahallesi Tarık Mora Caddesi'nde yaşayan Gürol Uslu (56) ile ev arkadaşı Cesim İşgör (26) arasında önceki gece saat 22.00'de bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavganın büyümesi üzerine İşgör, öfkeye kapılarak evdeki çekiçle ev arkadaşı Uslu'nun üzerine saldırdı.

POLİSE İTİRAF ETTİ

Uslu'nun başına defalarca çekiçle vuran Cesim İşgör, arkadaşının kanlar içinde yere yığılmasının ardından Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek cinayet işlediğini itiraf etti. Eli kanlı katil zanlısı İşgör'ün emniyetteki ilk ifadesinde, arkadaşı Gürol Uslu'yu kendisine küfür ettiği için öldürdüğünü söylediği ortaya çıktı. Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri ise Uslu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Arkadaş katili İşgör, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. ■ FERDİ YAVUZ