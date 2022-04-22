Acılı kadının isyanı: İdam istiyorum

Muğla Seydikemer'de Adnan Buhuroğlu (58), oğulları Yasin (29) ve Tahsin (27) ile birlikte evde yemek yerken, aralarında husumet bulunan yeğeni Recep Buhuroğlu'nun (28) av tüfeğiyle pencereden ateş etmesiyle öldürülmüştü. Geçtiğimiz Kasım ayında yaşanan olaydan sonra jandarma tarafından yakalanan Recep Buhuroğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, ceza evine konulmuştu.

KATİL SAVUNMA YAPMADI

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması dün gerçekleştirildi. Duruşmaya müştekiler, eşi ve 2 oğlunu kaybeden Teslime Buhuroğlu, Ayşegül Uçar, Özgür Buhuroğlu, Saliha Buhuroğlu, Tuğba Ekinci ile müşteki avukatları Ahmet Işık ve Avukat Ercan Turgut, sanık Recep Buhuroğlu'nun avukatı, sanık A. F. B.'nin avukatı katıldı.

HAKİM DURUŞMAYI ERTELEDİ

Cumhuriyet Savcısı'nın hazırladığı iddianamede ağırlaştırılmış 3 müebbet hapis cezasıyla yargılanan Recep Buhuroğlu, savunma yapmazken, gelecek duruşmada savunma yapacağını ifade etti. Mahkeme heyeti sanık Buhuroğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verirken, tutuksuz sanık A. F. B.'nin gelecek duruşmaya zorla getirilmesine, bu kişinin tutuklama talebinin reddine karar verilmesine, diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmanın ileri tarihe ertelenmesine karar verdi.

Cinayette eşi ve 2 oğlunu kaybeden acılı anne Teslime Buhuroğlu, yaptığı açıklamada, "Bu ailenin hepsinden şikayetçiyim. Katilin idam edilmesini istiyorum. Eşim ve 2 oğlum gözümün önünde öldürüldü. Hiç yoktan, hasetlikten öldürdüler. Yüzsüz bir şekilde iftira attılar. Bunu yapan ve yaptıranların da ortaya çıkarılıp, cezalandırılmalarını istiyorum" dedi.

ERDOĞAN CANKUŞ