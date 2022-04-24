Hayatını kaybeden ’Kaptan June’ için Bakan Kurum’dan başsağlığı mesajı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Muğla İztuzu Plajı'ndaki deniz kaplumbağalarının korunması için yıllardır mücadele veren ve dün hayatını kaybeden June Haimoff için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Kurum, Twitter'daki mesajında, "İztuzu Plajı'nda uzun yıllar deniz kaplumbağalarına adeta 'gönüllü annelik' yapan, bölgede doğanın ve kaplumbağaların korunması için örnek bir mücadele veren June Haimoff'un vefatını üzüntüyle öğrendim. Haimoff'un ailesine ve yakınlarına taziyelerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

HAYATINI DENİZ KAPLUMBAĞALARINA ADAYAN KAPTAN JUNE

İlk kez 1975'te teknesiyle Köyceğiz ilçesindeki Ekincik Koyu'na gelen İngiliz asıllı Haimoff, daha sonra tatilini geçirmek için sürekli aynı bölgeyi tercih etti. 1986'da İztuzu Plajı'ndaki barakasında ve teknesinde yaşamaya başlayan Haimoff, bu sürede plaja yumurta bırakmak için gelen caretta carettaları izledi, onlarla ilgili araştırmalar yaptı ve korunmasında rol oynadı.

Uzun yıllar deniz kaplumbağalarına "gönüllü annelik" yapan Haimoff, bölgede yaşayan insanlar tarafından da "Kaptan June" olarak tanındı. Haimoff, isminin verildiği Dalyan'daki Kaptan June Sokak'taki evinde yaşamını sürdürdü.

Haimoff, caretta carettalara ilişkin çalışmalarını Britanya'da 2002'de yayınladığı "Captain June and the Dalyan Turtles" kitabında anlattı. Kitap aynı yıl Türkçeye çevrildi.

Kaptan June, 2009'da Türk vatandaşı oldu ve Deniz Kaplumbağalarını Koruma Vakfı'nı kurdu.

İngiltere kraliyet ailesince 2011'de "kraliyet nişanı" verilen June Haimoff, dün Muğla'da 100 yaşında hayatını kaybetti ve Köyceğiz Çandır Mahallesi Mezarlığına defnedildi.