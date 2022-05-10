Marmaris’te ’hayalet’ sürprizi! İlk defa görüldü...

Çiftlik Kadırga açıklarında denizdeydik, uzakta bir balık sürüsü olduğunu fark ettim. Yakınlarına gidince hangi cins balık olduğunu görünce çok şaşırdık. Mantalardan bazıları havaya sıçrayıp taklalar atıyorlardı, Çok ilgimizi çekti telefonumuz ile çekebildik. Ben Marmarisliyim. Daha önce bu balıkların burada yaşadığını bilmiyordum, ilk defa gördüm" şeklinde konuştu.

Denizde en az 15 adet Manta Ray (Hayalet Vatoz) sürüsü görsel şölen oluşturdu.