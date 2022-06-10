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Haberler Muğla 'Silahlı saldırıya uğradım' demişti! Bodrum'daki film yapımcısının oyunu ortaya çıktı

'Silahlı saldırıya uğradım' demişti! Bodrum'daki film yapımcısının oyunu ortaya çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçtiğimiz haftalarda meydana gelen olayda film yapımcısı Sertuğ A. kamyoneti ile seyir halinde olduğu sırada silahlı saldırıya uğradığını iddia etmişti. Ancak yapılan incelemeler neticesinde Sertuğ A.'nın (49), aracını kendisinin kurşunladığı belirlendi.

DHA

10.06.2022, 12:45 Güncelleme Tarihi: 10.06.2022, 12:50

’Silahlı saldırıya uğradım’ demişti! Bodrum’daki film yapımcısının oyunu ortaya çıktı

Göltürkbükü Jandarma Komutanlığı'na 30 Mayıs saat 12.15 sıralarında, Sertuğ A. tarafından Torba'dan Gölköy istikametinde giderken kamyonetine 3 el ateş edilerek silahlı saldırı gerçekleştirildiği ihbarında bulundu. Bölgeye JASAT ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemeda aracın sağ arka kapı sac üzerinde yaklaşık 5-6 santimetre ebatlarında bir mermi giriş ve çıkış izi tespit edilirken, olay yerine yaklaşık 500 metre mesafede orman yolu üzerinde 3 adet 9 mm boş kovan bulundu. Ekipler, Sertuğ A.'nın elinden swap örneği alınmasına karar verdi. Ancak Sertuğ A., kabul etmedi.

KOVANLAR İNCELENDİ
Jandarma ekipleri Sertuğ A.'nın tedirgin davranışlarından şüphelenip, soruşturmayı derinleştirdi. Sertuğ A.'nın olayın yaşandığı gün Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne müracaat ederek adına kayıtlı 3 bulundurma ruhsatlı tabanca olduğunu ve can güvenliği gerekçesiyle taşıma ruhsat talebinde bulunduğu belirtildi. Bu kapsamda ekipler Sertuğ A.'ya ait 3 tabanca ve bölgede bulunan 3 boş kovanı incelenmesi için 7 Haziran'da Söke Jandarma Kriminal Laboratuvarı'na gönderdi. Yapılan incelemede 3 boş kovanın Sertuğ A.'ya ait tabancadan atıldığı tespit edildi. Harekete geçen ekipler Sertuğ A.'yı suç uydurduğu gerekçesiyle gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Sertuğ A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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