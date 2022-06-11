CHP’li Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin cami restorasyonuna tepki: Bu nasıl hizmet!

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Datça'da bulunan Çeşmeköy Camii'nin restorasyon çalışmaları sonrası son halini sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüleri görenler adeta şok geçirdi. Caminin eski halinden eser kalmazken 'Korkunç olmuş' 'Çok kötü bu nasıl bir acemilik' tepkileri sosyal medyadan gecikmedi.

OSMAN GÜRÜN'DEN TEPKİ ÇEKEN RESTORASYON PAYLAŞIMI

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tarihi Çeşmeköy Camii'ndeki restorasyon çalışmalarının sona erdiğini duyurdu.

"NEYDİ NE OLDU"

Caminin 'öncesi' ve 'sonrası' görüntülerini paylaşan Gürün, "Neydi?/Ne Oldu? Datça-Cumalı Mahallesi Çeşmeköy Mevkii'nde bulunan tarihi Çeşmeköy Camii'nin restorasyon çalışmalarını tamamladık. Kültürel mirasımızı koruyup, gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Beyaz renge boyanan ve eski halinden eser kalmayan tarihi caminin tanınmaz hale geldiğini belirten vatandaşlar CHP'li başkana 'bunu nasıl hizmet diye' paylaşırsın şeklinde tepki gösterdi.