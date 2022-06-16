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Haberler Muğla Marmaris'in yeni 'mega' misafiri! İsviçreli milyardere ait

Marmaris'in yeni 'mega' misafiri! İsviçreli milyardere ait

Muğla'nın Marmaris ilçesi yeni bir mega yata ev sahipliği yapıyor. İsviçreli milyarder iş adamı Ernesto Bertarelli'nin sahibi olduğu 'Vava 2', Marmaris Cruise Port Limanı'ndaki büyük iskeleye yanaştı. Ultra lük yatın içindeyse yok yok.

AA

16.06.2022, 19:00

Cayman Adaları bayraklı 96,8 metre uzunluğundaki "Vava 2" isimli yat, Muğla'nın Marmaris ilçesine demirledi.

Marmaris’in yeni ’mega’ misafiri! İsviçreli milyardere ait

Marmaris Cruise Port Limanı büyük iskeleye yanaştırılan ve yaklaşık 15 gün limanda kalacağı belirtilen yatın, Muğla koylarında gezmek için akaryakıt ikmali yapacağı öğrenildi.

Marmaris’in yeni ’mega’ misafiri! İsviçreli milyardere ait

Turistler tarafından körfezden limana geçişi ilgiyle izlenen "Vava 2", 6 güverteli, çelik gövdeli ve alüminyum üst yapılı, içinde jakuzi, spa havuzu ve spor salonuna sahip.

Marmaris’in yeni ’mega’ misafiri! İsviçreli milyardere ait

30 mürettebatı bulunan, 22 misafiri ağırlayan mega yatın, 11 lüks kabini bulunuyor.

Marmaris’in yeni ’mega’ misafiri! İsviçreli milyardere ait

96,8 metre uzunluğundaki yatta, helikopter ve pisti ile büyük bir yüzme havuzu da yer alıyor.

Marmaris’in yeni ’mega’ misafiri! İsviçreli milyardere ait

Mega yatın İsviçreli milyarder iş adamı Ernesto Bertarelli'ye ait olduğu belirtildi.

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