Deniz altında dev afişle evlilik teklifi

Muğla Fethiye'de görevli polis memuru Alper Sidekli, kız arkadaşı Fatmanur Ergün'a su altında dev afişle evlenme teklif etti. Sidekli, kız arkadaşı hemşire Fatmanur Ergün için bir afiş hazırlattı. Sidekli ve Ergun, özel dalış okulu teknesiyle Dalyan koyuna giderek birlikte denize daldı. Sidekli burada arkadaşlarının yardımıyla "Benimle evlenir misin? cevabın 'Evet' ise gel bana sarıl, 'Hayır' ise oksijen tüpümü kapat" yazılı dev bir afiş açtı.

Afişi gören Fatmanur, önce şok yaşadı. ardından erkek arkadaşına sarılarak cevabını verdi. Çift önce balıklar arasında, ardından tekneye çıkarak mutluluk pozları verdi. Genç kadın, "Benim için büyük sürpriz oldu. Emek verenlere teşekkür ederim" derken, Alper Sidekli de, "Bir süredir dalış eğitimi alıyorduk. Unutulmayacak bir evlilik teklifi olsun istedim" dedi.



■ ERDOĞAN CANKUŞ