Engelli adam evi saran alevlerden kaçamadı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde narenciye bahçesindeki tek katlı evde çıkan yangında engelli bir vatandaş hayatını kaybetti. Çaylı Mahallesi 409 sokaktaki bent yolu mevkisinde narenciye bahçesinde bekçi evi olarak kullanılan tek katlı evde elektrik kontağından yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine, Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye Grup Amirliği, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



YALNIZ KALMIŞTI

İÇERİDE bir kişinin olduğu bilgisi üzerine itfaiye ekipleri evin içerisinde arama yaptı. Yapılan aramalarda içeride mahsur kalan bedensel engelli 53 yaşındaki Mehmet Ali Çabuk'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Çabuk'un akrabaları ile birlikte kaldığı ancak akşam akrabalarının misafirliğe gittiği ve yalnız kaldığı sırada evde yangın çıktığı öğrenildi.



ÇABUK'UN cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için adli tıp kurumuna gönderildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.



■ ÖMER KUNDAKÇI

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