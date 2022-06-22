Gözyaşları ‘Pınar’ oldu

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) öldüren Cemal Metin Avcı'ya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası verilmesinin ardından karara tepkiler çığ gibi büyürken, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı ve Gültekin ailesinin avukatı Rezap Epözdemir, istinaf mahkemesi nezdinde karara itiraz etti. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Epözdemir, "Pınar Gültekin ile ilgili hukuk garabeti mahiyetindeki bu karara bugün itibariyle hem katılan vekili olarak biz hem de esas hakkındaki mütalaasında tüm sanıkların cezalandırılmasını talep eden Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı istinaf mahkemesi nezdinde itiraz etti" ifadelerini kullandı.



Pınar Gültekin'in arkadaşları karar sonrası gözyaşı döktü.



"TAKİP EDECEĞİZ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de karara ilişkin sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı. Çelik, paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi: "Mahkemelerin eksik ya da yanlış bulduğumuz kararlarının yeniden değerlendirilmesi için yargının kendi mekanizmaları ve süreçleri vardır. Yargı mekanizması kararların en isabetli şekilde tamamlanması için kendi içinde değerlendirme süreçlerini hukuka uygun şekilde çalıştırmaktadır. Hukuki süreç devam etmektedir. Yargı mekanizması çalışmaktadır. Yeniden değerlendirme süreçleri hukuk içinde bellidir. Hukuki süreçleri hassasiyetle takip edeceğiz."

FAİLLERE ÖDÜL GİBİ CEZA

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu da Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Pınar Gültekin davasında Cemal Metin Avcı'ya 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak 23 yıl hapis cezası verildi. Kadınlar işkence ile öldürülürken faillere ödül gibi ceza veriliyor. Ayrımcı indirimlere son vereceğiz. #PınarGültekinİçinAdalet mücadelemize devam edeceğiz."



■ OSMAN AKÇA