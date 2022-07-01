Babalarının bayrağını taşıyorlar

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Muğla İl İcra Komitesi yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğü projesinde başarıyla final yaptı. Muğla'da işini babasından devralan 63 kadının hikayesi 'Babalar ve Kızları' projesiyle bir araya geldi. Web sayfası ve kitap çalışması ile neticelendirilen projenin tanıtım programı 9 Haziran Perşembe akşamı Muğla KGK Koordinatör Odası Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

ÖNEMLİ İSİMLER KATILDI

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin tarihindeki ilk kadın başkanı, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği kurucu üyesi, Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi, iş insanı Arzuhan Doğan Yalçındağ'ın onur konuğu olduğu programa Muğla Valisi Orhan Tavlı, Ak Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, TOBB KGK Başkanı Nurten Öztürk, Başkan Yardımcısı Günseli Özen, Ege Bölge Başkanı Esen Türker başta olmak üzere Borsa/Oda Başkanları, proje sahibi Muğla Kadın Girişimciler Kurulu ve projede yer alan kadınlar ile aileleri katılım sağladı. Projeye destek veren Muğla Borsa/Odaları adına Muğla Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Öztürk, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı H. Koray Özcan, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mustafa Büyükteke ve Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı, Milas Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mustafa Yüksel ve Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, Marmaris Ticaret Odası Meclis Başkanı Nurgül Candan ve Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan, Bodrum Ticaret Odası Meclis Başkanı İlhan Ersan ve Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon gecede hazır bulundu.

BÜYÜK DESTEK VERDİLER

KGK Muğla Başkanı Mehtap Şeniz Çahan, "Kadın girişimciler kurulunun kurulmasına öncülük eden TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na, elini ve desteğini her zaman çok yakından hissettiğimiz kurul başkanımız Nurten Öztürk'e ve kıymetli TOBB ailesine, her kararda arkamızda duran Muğla Ticaret ve Sanayi Odası başta olmak üzere, Muğla Ticaret Borsasına, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasına, Milas Ticaret ve Sanayi Odasına, Bodrum Ticaret Odasına ve Marmaris Ticaret Odasına çok teşekkür ediyorum. Yaptığı çalışmalar ile tüm kadınlar adına hepimizi gururlandıran çok değerli iş insanı Arzuhan Doğan Yalçındağ'a en içten teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. Başkan Çahan, "İlimizde kızını işine dahil eden, onlara güvenen babaları ve onların bayrağını büyük bir onurla üstlenen kızlarını tespit ettik. Bu 63 baba-kız hikayesini sizler için derledik. Röportajlar yaptık, hikayelerini öğrendik. Ve bu hikayeleri tüm baba kızlara örnek olması için bir kitap ve video filmler olarak hazırladık" dedi. Çahan, sözlerini şöyle tamamladı: "Biz istedik ki bu anlamlı projeyi anlamlı bir dokunuşla taçlandıralım. Bu nedenle projede yer alan tüm kadınlarımız, Odalarımız ve TOBB camiası adına projeden desteklerini esirgemeyen iştirakçilerimiz adına; ailesini kaybetmiş çocuklara eğitim imkanı sunan Darüşşafaka Cemiyetine bağışta bulunduk."

FIRSAT EŞİTLİĞİ

MUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan, "Ticari hayatta var olan kadınlarımızın varlığını gözler önüne sermek, evlat ayrımı yapılmaksızın eşit fırsat ve imkanları sunulmasını sağlamak için örnek teşkil edecek bu çalışmayı çok önemsiyoruz. Projeye her zaman tam destek veren borsamıza ve ilçe odalarımıza, başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Süreci en başından beri titizlikle yürüten kadın girişimciler kurulumuza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

CESUR KADINLAR

GÖSTERİMİN ardından sahneye davet edilen Arzuhan Doğan Yalçındağ, "Projede yer alan başarılı, cesur ve insanı heyecanlandıran 63 kadını tecrübelerini paylaştıkları ve örnek teşkil ettikleri için tebrik ediyorum. Kızının yoluna ışık olan, onun parlaması için destekleyen babaları sevgiyle selamlıyorum" dedi.

MUĞLA'NIN ORTAK ESERİ

TOBB KGK Başkanı Nurten Öztürk ise "Ben bugün Muğla'ya ve cinsiyet eşitliği açısından son derece titiz davranarak kadınlarımıza değer veren tüm Muğlalılara teşekkür ediyorum. Bu proje Muğla'ya çok yakıştı. Bu birinciliği nasıl aldığını gösteren ve altını doldurabilen bir proje oldu. Bugün ortaya çıkan bu eser Muğla'nın ortak eseridir" dedi.

"TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAK BİR PROJE"

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan da Muğla kültüründe kadınlara ayrı değer ve önem verildiğini belirterek, iş dünyasında 'babalar ve kızları' söz konusu olunca Muğla'nın çok güzel örnekler barındırdığını söyledi. Gökcan, "Bugün Türkiye'ye örnek olacak bir projenin lansmanında yer almaktan benim içinde büyük mutluluk ve gurur. Kadın elinin değdiği her şey çok güzel. Projede emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.