Bodrum’da makilik yangını! Hızlı müdahale felaketi önledi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 1 hektar makilik ve otluk alan zarar gördü.

Gündoğan Mahallesi Bayraktepesi mevkiinden dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı uçak ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahaleyle söndürülen yangında, yaklaşık 1 hektar makilik ve otluk alan zarar gördü.

Yapılan incelemede, yangının elektrik trafosundan çıktığı tespit edildi.