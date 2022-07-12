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Muğla'da trafiğe havadan karadan denetim

Kurban Bayramı tatili ile milyonlar Ege'ye akın etti. Bazı bölgelerde trafik yoğunluğu ve uuzn kuyruklar oluştu. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, helikopterle ve karadan denetim gerçekleştirdi.