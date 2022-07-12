Valizde 1 milyonluk uyuşturucu yakalandı

Muğla Emniyet Müdürlüğü Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri Dalaman Havalimanı'na turizm bölgelerine dağıtılmak üzere yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceğini bilgisi alınması üzerine gerekli tedbirleri aldı. Batman Havalimanı'ndan yola çıkan ve İstanbul aktarmalı Dalaman Havalimanı'na gelen S.K, Dalaman'a iner inmez şüpheli hareketlerinden dolayı görevliler tarafından takibe alındı.



GENÇLERİ ZEHİRLEYECEKTİ

Valizini aldıktan sonra havalimanından ayrılacağı esnada narkotik ekipleri tarafından durdurulan S.K, kullanıcı olduğunu söyleyerek görevlileri atlatmaya çalışmasına karşın Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri şahsın valizinde arama kararı aldı.



Yapılan aramada valiz içerisinde bulunan giysilerin arasında piyasa değeri 1 milyon lira olan kokain, toz esrar ve esrar ele geçirildi. Şüphelinin bayram dolayısıyla Marmaris, Dalaman, Ortaca ve Bodrum gibi turizmin yoğun olduğu bölgelerde dağıtım yapacağı bilgisine ulaşıldı. S.K, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

■ ÖMER KUNDAKÇI