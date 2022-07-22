‘Aslan’ gibi doğdu aslanlar gibi döndü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 10 yıl önce tatil sırasında erken doğum nedeniyle 1 kilo 600 gram doğan İngiliz Aslan Jesper Blundell, 10'uncu yaş gününü hayata tutunduğu hastanede kutladı. Mücadeleci ruhu nedeniyle Türkçe Aslan ismi verilen İngiliz mucize bebek ve ailesinin hastane personeli ile yıllar sonraki buluşması sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Türk doktorların çabası ile yaşama tutunan ve doğduğu gün baş hemşire Meral Kalaycı'nın kucağındayken fotoğrafı olan Aslan Jesper Blundell, 10 yıl sonra aynı fotoğrafı karşısında görünce mutluluk gözyaşlarını tutamadı.

TEKNEDEN HASTANEYE

Milyarder iş insanı İngiliz medya patronu Victor Blundell (48) hamile eşi Sarah (46) ile birlikte 2012 yılında Marmaris'e tatile geldi. Sarah'ın tekne gezisi sırasında sancıları tuttu. Marmaris'te özel bir hastaneye kaldırılan İngiliz kadın burada erken doğum yaparak 1 kilo 600 gram ağırlığında bir erkek çocuk dünyaya getirdi.

NEFES ALAMIYORDU

Bebek prematüre olduğu için doğduğunda ciğerleri gelişmediğinden nefes almıyordu. Bebek yeni doğan yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Türk doktor ve hemşirelerin tedavisi ile yaşama dönen bebeğe İngiliz aile Aslan ismini koydu. Uzun süren tedavinsin ardından sağlığına kavuşan Aslan Jesper Blundell, ailesi ile birlikte İngiltere'ye döndü.

YÖNETİMDEN ONAY

Blundell ailesi 10 yıl sonra tekrar Marmaris'e geldi. 10 yaşına giren Aslan Blundell, anne ve babasına doğum gününü hayata tutunduğu hastanede kutlamak istediğini söyledi. Aile hastane yönetimi ile görüşüp olumlu cevap aldıktan sonra hastanede hazırlıklar başladı. İngiliz ailenin hastanede Türk doktor ve hemşirelerle buluşması sırasında duygular anlar yaşandı. İngiliz aile ile doktor ve hemşireler dakikalarca birbirlerine sarılarak mutluluk gözyaşı döktü.

'MİNNET BORÇLUYUM'

Mucize bebek Aslan Jesper Blundell, "Türkiye'ye, doğduğum Marmaris'e, beni hayata getirenlere, yaşatmak için mücadele edenlere minnet borçluyum. Türkiye'yi ve sizleri asla unutmayacağım" dedi.

ASIL BAŞARI ASLAN'IN

Kadın Doğum Uzmanı Dr. Servet Baysal, "Ellerimizde doğan ve zor bir tedavi sürecinin ardından yaşama dönen minik bir bebeği 10 yıl sonra büyümüş bir şekilde karşımızda görmek mutluluk verici. Aslan doğduktan sonra yaşamak için çok savaş verdi ve başardı. Biz de hekim olarak destek verdik. Asıl başarının sahibi Aslan Blundell" ifadesini kullandı.

'BUGÜNLERİMİZİ ONLARA BORÇLUYUZ'

MEDYA patronu baba Blundell "Daha elimize alamadığımız oğlumuzu az kalsın kaybedecektik. O gece çaresizlik içinde yardım ararken kendimizi bu hastanede bulduk. O günü unutamam. Hastanede seferber oldular, zamanla yarışıldı ve doktorlar imkansıza yakın doğumu gerçekleştirdi. Hemşireler ona kendi çocuklarıymış gibi baktı. 10 yıl sonra buraya yeniden geldik. Oğlumun kanında Türklük var, Marmaris var. Bunu onun da bilmesini istedik. Oğlumuzun adını hayata karşı verdiği savaş nedeniyle Türkçe olarak Aslan koyduk. Biz bugünlerimizi Türk doktor ve hemşirelere borçluyuz" dedi. 10 yaşındaki Aslan, doğduğu gün çekilen fotoğrafını ve hastane personelini görünce mutluluktan gözyaşlarına boğuldu.

'BU MÜCADELEYİ ASLA UNUTMAYACAĞIM'

ANNE Sarah Blundell, "Hastaneye girdiğimde heyecandan kalbim duracak sandım. Aslan'ı kucağıma bile alamamıştım. Ancak doktor ve hemşireler mucizeyi gerçekleştirip oğlumuzu bize geri verdi. 10 yıl sonra burada olmak çok güzel. Burada oğlum için verilen yaşam mücadalesini asla unutmayacağım ve hastane personelinin fedakarlığını her fırsatta ülkemdeki arkadaşlarıma anlatıyorum" dedi.

İNGİLTERE'DEN GELEN ÖZEL JETİNİ GERİ YOLLADI

İNGİLTERE'DE spor kanalları ve İnternational Londra TV'nin sahibi baba Victor Blundell, "Eşim ve oğlum hastanede tedavi altına alındığı gün endişem vardı. Çocuğumu daha iyi tedavi ederler düşüncesiyle İngiltere'ye götürmeleri için İngiltere'den özel uçağım ile doktorları getirttim. Fakat o gün buradaki o çabayı, doktor ve hemşirelerin eşime ve bebeğimize olan ilgisini, tedavideki başarıyı görünce aynı gece uçağı ve doktorları geri gönderdim. Türkiye'deki sağlık hizmetinin kalitesi tartışılmaz" diye konuştu.

VURAL EFECİK