Başkan Erdoğan: Muhalefet ucuz siyaset peşinde koşuyor

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Erdoğan, önemli konuların masaya yatırıldığı kritik toplantının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Ülkemizin gündeminde yer alan konuları değerlendirdiğimiz bir Kabine Toplantısını daha tamamlamış bulunuyoruz. Mersin'de hayatını kaybeden 6 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Enflasyonun dünyanın pek çok ülkesinde tırmanışa geçtiği, Hürmüz boğazındaki tıkanıklığın aşılamadığı çok katmanlı bir belirsizlikle karşı karşıyayız. Bu şok dalgasının yol açtığı tahribatın boyutları kestirilemiyor.

Sıcak paraya hükmeden bir avuç vahşi kapitalist, milyarlarca insanın boğazındaki lokmayı adeta gasbederek palazlanmakta, servetlerine servet katmaktadır. Bunların hesap cüzdanları her gün kabarmaktadır. Her savaş kendi ekonomisini üretir.

Her savaşın kazananları ve kaybedenleri olur. İran savaşıyla bu iş tahammül sınırlarını aşmış. Dünyanın birçok bölgesinde çözülemeyen krizlerin arkasında krizden menfaat devşirenlerin çok büyük sabotaj girişimleri vardır.

MUHALEFETE SERT TEPKİ

Muhalefet süreci siyasi çıkarları için istismar aracı etmiştir. 'İktidar yıpransın gerekirse Türkiye kaybetsin' mantığıyla hareket etmekten kendilerini kurtaramadılar.

Bölgemizin ateş çemberinden geçtiği dönemde muhalefet de en az bizim kadar duyarlı hareket etmek durumundadır.

Siyasi yelpazenin hangi kanadında olursak olalım, önce memleketim ilkesiyle hareket etmek zorundayız.

Dünyamız globalleşirken, fırsatlar da küresel bir boyut kazanmakta... Yeni dünyada artık hiç kimse yer yüzünün başka noktasında yaşananlara kayıtsız kalmak durumunda değildir.

Türkiye bölgesinin istikrar adası olmuştur. Ülkemiz eskisinden çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir."