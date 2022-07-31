Genç kızı para için öldürdüler

Muğla Milâs'ta bir mikanda şarkı söyleyen Zehra Bayır (18), işletme sahipleriyle para meselesi yüzünden çıkan tartışmada başına sert cisimle vurulup havuza atılarak öldürüldü. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Olay, 24 Temmuzda Selimiye'de meydana geldi.

TEDAVİ İÇİN BİRİKTİRİYORDU

Konya'dan 3 ay önce çalışmaya gelen Zehra Bayır, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kardeşinin tedavi masraflarını karşılayabilmek için bir eğlence mekanında şarkı söylemeye başladı. İddiaya göre işletme sahipleri Bayır'a, parasını toplu vereceğini söyleyerek ödeme yapmadı. Konya'ya gideceğini ve yaklaşık 50 bin lira alacağının olduğunu söyleyen Bayır ile işletme sahipleri tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle işletme sahipleri sert bir cisimle Bayır'ın başına vurdu.

KONYA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Bayır'ı daha sonra mekanın havuzuna attılar. İhbar üzerine bölgeye ekipler Bayır'ın yaşamını yitirdiği belirtildi. Bayır'ın cenazesi, otopsinin ardından 26 Temmuz'da Konya'da toprağa verildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürüten jandarma ekipleri H.K., Y.İ., T.K., T.İ., Ö.İ., Ü.K. ve İ.İ.'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen İ.İ., Ü.K. ve Ö.İ. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. ■ OSMAN AKÇA