En son "Hava almaya çıkıyorum" dedi: 1 aydır kayıp!

Bipolar rahatsızlığı olan Altun'un en son Torba Kavşağı'nda görüldüğü öğrenildi. Ailesi ve yakınları, Torba Kavşağı'nda stant açıp nöbet tutmaya başladı. Ailesi ve yakınlarının aldıkları bir duyum üzerine İzmir'in Çeşme ilçesine gittikleri öğrenildi. Bugün çok sayıda ekibin katılımı ile Torba ve Kızılağaç bölgesinde arama çalışması başlatıldı.