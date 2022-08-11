Muğla’nın ilk belediye başkanı yaptırmıştı! 137 yıldır çalışıyor

Her katın cephesine sivri ve yuvarlak kemerli dikdörtgen pencereler açılmış. Tarihi Saatli Kule'de bulunan 'Çan' sayesinde halk saati göremese de yapılan vuruşlar sayesinde saatin kaç olduğunu anlayabildiği belirtildi. 137 yıldır aralıksız aralıksız çalışan saat ve kule Muğla'ya gelen herkesin dikkatini çekiyor.