  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Akbük Koyu'nda sahili işgal eden platformlar ekiplerce tek tek kaldırıldı

Akbük Koyu'nda sahili işgal eden platformlar ekiplerce tek tek kaldırıldı

Muğla'nın Gökova Körfezi Akbük Koyu'nda, bir işletme tarafından deniz üstüne inşa edilen ahşap 20 platform, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı.

DHA

16.08.2022, 19:34

Akbük Koyu’nda sahili işgal eden platformlar ekiplerce tek tek kaldırıldı

Menteşe ilçesinin Sarnıç Mahallesindeki Akbük Koyu'nda gelişen turuzmle birlikte işletmelerin gelişigüzel işgallerinde artış yaşanmaya başladı. Haksız kazanç sağlamak amacıyla kamusal alanları kullanan işletmelere karşı denetimler sıklaştırıldı. Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Menteşe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Yerkesik Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir plaj işletmesinin denizin üstüne çok sayıda platform koyduğu bilgisine ulaştı. Bölgeye giden görevliler, deniz üstüne kurulan 20 ahşap platformu kaldırdı.



Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 3194 Sayılı İmar Kanunu gereğince işletme hakkında Muğla Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA