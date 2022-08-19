"O yolların yapımı programımızda yok"

Muğla'da CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin yetki alanında olan, söz verilmesine rağmen 5 yıldır çelik bariyer yapılmayan ve 2 yıl önce de bir vatandaşın aracının uçuruma devrilmesi sonucu hayatını kaybettiği yol, tehlike saçıyor. Belediyeye defalarca başvurmalarına rağmen sonuç alamayan vatandaşlar, çareyi CİMER'e şikayet dilekçesi yazmakta buldu.

Şikayet dilekçesini Dağpınar Mahalle Muhtarı İlhan Kabaz yazdı. Dilekçede, Dağpınar Menteşe karayolu istikametinin 15 kilometre boyunca risk arz etmekte olduğuna vurgu yapıldı. Yolda kış aylarında buzlanma, kar ve tipi olaylarının riski daha da artırdığına dikkati çekilen dilekçede, "Bölgede kısa süre önce kaza meydana gelmiş ve ölümle sonuçlanmıştır. Belediye araçları bu güzergahı kullanmaktadır. Olası bir faciayı önlemek için en kısa zamanda bariyer yapılması gerekmektedir" denildi.

TAM BİR ŞOK ETKİSİ YARATTI

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin dilekçeye verdiği cevap ise şok etkisi yarattı. Cevapta, "Yol envanter listesinde bulunan 08-28 yol kontrol kesim numaralı iltisak Yeniköy- Meke-Dağpınar Mahalle yolumuzda keşif ve etüt çalışmalarının teknik personelimizce yapıldığı, söz konusu mahal 2021 yılı çelik oto korkuluk programımız kapsamında bulunmadığı hususunda" ifadeleri kullanıldı.

"SORUMLUSU KİM OLACAK?"

Duruma tepki gösteren Mahalle sakinleri, uçurumun yüksekliğinin 130 metre olduğunu söyledi. Bozuk ve çok dar olan yoldaki virajların büyük tehlike oluşturduğunu savunan vatandaşlar, "Büyükşehir belediyesine ait otobüsler gün içerisinde 6 gidiş-geliş şeklinde bu yolu kullanıyor. Her seferde 20-30 insan bu otobüsleri kullanıyor. Muhtara burayla ilgili bu sene bir şey yapılmayacağı söylenmiş. Bir can burada yok olursa sorumlu kim olacak? Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün bu soruna çözüm bulmalı" dediler.

'5 YILDIR GELEN GİDEN YOK'

DAĞPINAR'DA iki dönemdir muhtarlık görevini yürüttüğünü anlatan İlhan Kabaz, konuyu 8 yıldır gündeme getirdiklerini ancak hala harekete geçilmediğini söyledi. Kabaz, "Her yıl büyükşehir belediyemize başvurumuzu yeniliyoruz. 2017 Zeytinköy yangınında belediyemiz, genişletme ve çelik bariyer yapılması yönünde söz verdi. Aradan 5 yıl geçti ama hala bir gelişme, çalışma yok. Meke-Ören yolunda 18 kilometre bariyer yapımının planlandığı ama ihale ya da yapım aşamasının belli olmadığı bize bildirildi. Daha gelen giden yok. 2020'de bir gencimizi burada yaşanan kazada kaybettik. Onun haricinde burada sürekli yaralanmalı ve hasarlı kazalar oluyor. Risk her gün devam ediyor" dedi.

OSMAN AKÇA