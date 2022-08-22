Zehra’nın otopsi raporu kan dondurdu

Muğla Milas'ta çalıştığı eğlence mekanında öldürülüp, cesedi bahçedeki havuza atılan 18 yaşındaki Zehra Bayır'ın otopsi raporu ortaya çıktı. Rapora göre Bayır'ın başına sert cisimle vurulduğu, darp sonucu kaburga kemiklerinin kırıldığı belirtildi. Olay 24 Temmuz akşamı Selimiye mahallesinde yaşandı. Konya'dan 3 ay önce Milas'a çalışmaya gelen Zehra Bayır, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kardeşinin tedavi masraflarını karşılayabilmek için bir eğlence mekanında şarkıcılığa başladı.



TOPLU PARASINI ÖDEMEDİLER

İddiaya göre işletme sahipleri, Zehra'ya toplu para vereceğini belirterek hiç ödeme yapmadı. Üç ay sonra kardeşinin tedavisi için Konya'ya gideceğini ve 50 bin liralık alacağı olduğunu söyleyen Bayır ile işletme sahipleri arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra haber alınamayan genç kızın cansız bedeni bahçedeki havuzda bulundu. Ön incelemede Zehra'nın öldürüldüğü ve öncesinde de darp edildiği belirlendi. İşlemlerin ardından cenazesi, 26 Temmuz'da memleketi Konya'nın Karapınar'da toprağa verildi.

ÜÇ KİŞİ CEZAEVİNDE

Geniş çaplı soruşturma yürüten jandarma, mekanı işleten kişi ve personeli olan H.K, Y.İ, T.K, T.İ, İlender İlter, kardeşi Ömer İlter ve garson Ünal Karakülah'ı gözaltına aldı. Şüphelilerden İlter kardeşler ve Karakülah tutuklandı. Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nün raporunda, Zehra'nın ölümünün başına sert cisimle vurulmasından kaynaklandığı, darp yüzünden kaburga kemiklerinin kırıldığı yer aldı.

■ ADEM ÜLKER