Kirliliğin sebebi CHP’li belediyenin ihmali

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, bir dizi programa katılmak için Fethiye ilçesine geldi. DSİ toplantı salonunda açıklamalarda bulunan Gökcan, Muğla'nın incisi Fethiye Körfezi'nin içler acısı durumda, kirlilik ve kokunun hat safhada olduğunu söyledi. Fethiye Atıksu Arıtma Tesisleri'nde bakım yapılmadığı için sık sık arızalar ve kırılmalar yaşandığını, bunun da körfezde kirliliğe yol açtığını belirten Gökcan, "CHP'li belediyenin ihmalleri sonucu oluşan arızalar sebebiyle yaşanan kirlilik nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na 1 milyon 578 bin 192 lira idari para cezası uygulandı" dedi.



AKILLARI BAŞINA GELMEDİ

Denize girmenin artık mümkün olmadığını, denizdeki canlı florasının can çekiştiğini ifade eden Gökcan, "Yerel seçimler öncesi bol keseden atıp, 'Seçimi kazandığımızda körfezi temizleyeceğiz. Kimse karışmasın, AB fonu kullanırız, kredi alırız, temizliği biz yaparız' diyenler bugün nerede?" diye konuştu. Fethiye Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi'ne tespit edilen kirlilik nedenleriyle ilgili önlem alınması gerektiğini içeren uyarı yazıları yazıldığını dile getiren Gökcan, bunların da CHP'li belediyelerin aklını başına getirmeye yetmediğini kaydetti.



'SÖYLESİNLER BİZ YAPARIZ'

Fethiye Belediyesi ile büyükşehirden seçimlerde verdikleri Fethiye Körfezi temizliği sözünü yerine getirmesini isteyen Gökcan, "Yapamayacaklarsa çıkıp söylesinler, biz yaparız" dedi.



FESTİVALİN İPTALİ MİLLETİN KARARI

Gökcan, ilçede 1-4 Eylül'de ikincisi düzenlenmesi planlanan MilyonFest Fethiye etkinliğine bilgi, belge, mevzuat ve İnlice Muhtarlığı ile İnlice Derneği'nin gerekçeli başvuruları nedeniyle izin verilmediğini anlattı. Muhalefet partilerinin yöneticileri ile bazı milletvekillerinin festivalin keyfi olarak iptal edildiğini iddia ettiklerini hatırlatan Gökcan, şunları kaydetti: "CHP'li siyasetçiler AK Parti'yi suçlayarak, sanki biz yasaklamışız gibi algı operasyonu yapıyorlar. Devletin valileri bir karar verirken, oturup keyiflerine göre karar vermiyor. İlgili birimlerden aldıkları resmi yazılara, konu ile ilgili kendilerine gelen taleplere ve mevzuata bakarak karar alıyor ve uyguluyorlar. Festivalle ilgili olarak da sistem bu şekilde işlemiştir." Gökcan, festivalin İnlice Plajı'nda yapılmasının uygun olmayacağı kararının devletin değil, milletin kararı olduğunu söyledi.



Yakup Kaska

'YUVALAMA ALANINDA FESTİVAL YAPILMAZ'

Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Kaska, ülkenin Bern Sözleşmesi gibi Avrupa'nın yaban hayatının korunmasıyla ilgili sözleşmelere taraf olduğu için bölgede koruma faaliyetlerinin desteklendiğini dile getirdi.



Muğla Valiliği ile Kaymakamlığın festivalle ilgili doğru karar aldığını vurgulayan Kaska, "Geçtiğimiz yıllarda Mersin ve başka iller ile bölgelerde de benzer faaliyetler iptal edilmişti. Bu nedenle tekrar ediyorum, Mayıs başından Eylül sonuna kadar kumsal olan bölgelerde, deniz kaplumbağalarının yuvalarının olduğu bölgelerde benzer faaliyetler planlanmazsa bu tip çekişmelerin de önüne geçmiş oluruz" ifadelerini kullandı.



■ OSMAN AKÇA / MURAT YALÇIN