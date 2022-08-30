MAYIS ayında başlayan yumurtlama döneminin ardından 60 günlük kuluçkadan çıkan caretta carettaların denize yolculuğu sürüyor. Muğla'nın Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde yer alan Fethiye ve Ortaca kumsallarındaki caretta caretta yuva sayısı 600'ü aştı. Sezon sonucunda yaklaşık 40 bin yavru denizle buluşacak. Yavru çıkışları Eylül sonuna kadar devam edecek. Yuvadan çıkan ve denize ulaşamayan yavru caretta carettalar bir süre Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezinde (DEKAMER) havuzlarda bekletildikten sonra gönüllüler tarafından denize ulaştırılıyor.

■ ÖMER KUNDAKÇI