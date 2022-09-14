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Haberler Muğla Fethiye’de kaçak definecilere Jandarma baskını

Fethiye’de kaçak definecilere Jandarma baskını

Son dakika... Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı. Bölgede yapılan aramada ise jeneratör, hilti ile dürbün ele geçirildi.

İHA

14.09.2022, 14:19

Fethiye’de kaçak definecilere Jandarma baskını

Muğla'nın Fethiye ilçesinde define aramak için kaçak kazı yaptıkları belirlenen 4 şüpheli şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bademli Mahallesi, su deposu mevkiinde 3. derece sit alanı olan Asar Tepe bölgesinde kaçak kazı yapıldığı öğrenildi. İhbar üzerine Fethiye İlçe Jandarma KOM Tim Komutanlığı ekipleri harekete geçti.



Bölgede yapılan keşiflerde kaçak kazı yapıldığını tespit eden ekipler operasyon için düğmeye bastı. Bölgede konumlanan ekipler, akşam saatlerinde bölgeye gelen K.S., M.G., N.K., T.O., isimli şahısları kazı yaparken suçüstü yakaladı. Kazı esnasında kullanılan ve şüpheli şahıslara ait 1 jeneratör, 1 hilti ve 1 el dürbünü ele geçirildi. Yakalanan 4 kişi hakkında kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefette bulunmak ve izinsiz kazı yapmak suçundan işlem yapılarak, adli makamlara sevk edildi.

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