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Muğla’dan kardeş ülke Pakistan’a yardım

Muson yağmurları nedeniyle sel afeti yaşanan dost ve kardeş ülke Pakistan’a başlatılan insani yardım kampanyası çerçevesinde Muğla’da toplanan yardımları ulaştıracak ilk tırlar yola çıktı.

İHA

16.09.2022, 14:19

Muğla’dan kardeş ülke Pakistan’a yardım

Sel dolayısıyla binin üzerinde insanın hayatını kaybettiği, ülkenin nerdeyse 2/3 sularla kaplandığı, 1.1 milyon evin hasar gördüğü, 800 bine yakın hayvanın telef olduğu Pakistan'a Ülkemizin insani yardımları devam ediyor.

Pakistan'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen afetzedelere yardım eli uzatmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı öncülüğünde ülke genelinde eş zamanlı olarak başlatılan ve Muğla'da da Valiliği koordinesinde yürütülen yardım kampanyasında toplanan aynî yardımlar Pakistan'a gönderilmek üzere Ankara'ya yola çıktı.



Muğla genelinde toplanan 2 bin 420 gıda kolisi ve 825 hijyen kolisinin bulunduğu iki tır yardım malzemesi Muğla Menteşe'de bulunan AFAD Ayni Bağış Markezinden Vali Yardımcısı M. Suphi Olcay, Vali Yardımcısı Vekili Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, İl Afet ve Acil Durum Müdürü İsmail Özkan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Özden İşler tarafından uğurlandı. Pakistan'a yardımların devam edeceğini dile getirdi.

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