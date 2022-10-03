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Haberler Muğla Arazi kavgası kanlı bitti! Kurşunu önce yengesine sonra kendine sıktı!

Arazi kavgası kanlı bitti! Kurşunu önce yengesine sonra kendine sıktı!

Muğla'ya bağlı Seydikemer ilçesinde dün akşam saat 19.00 sularında meydana gelen olayda, yengesi Döne Türkmen (50) ile arazi meselesi yüzünden tartışan Hasan Türkmen (50) tartışmanın büyümesi üzerine getirdiği av tüfeğiyle yengesine ateş etti. Talihsiz kadın oracıkta can verirken, silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı. Bölgede arama başlatan jandarma ekipleri, Hasan Türkmen'i olay yerinden 1 kilometre uzakta ölü buldu. Yapılan incelemelere göre, zanlının yengesini öldürdüğü tüfekle intihar ettiği belirlendi.

İHA

03.10.2022, 09:44

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde arazi meselesi yüzünden tartıştığı amcasının eşi Döne Türkmen'i (50) av tüfeği ile öldüren Hasan Türkmen (29), olay yerinden ayrıldıktan süre sonra intihar etti.

Arazi kavgası kanlı bitti! Kurşunu önce yengesine sonra kendine sıktı!

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Seydikemer'in Boğalar Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Türkmen, iddiaya göre arazi meselesi yüzünden amcasının eşi Döne Türkmen ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine eve giden Hasan Türkmen, av tüfeği ile amcasının evinin önüne gelerek, yengesi Döne Türkmen'e ateş etti.

Arazi kavgası kanlı bitti! Kurşunu önce yengesine sonra kendine sıktı!

Döne Türkmen vucuduna isabet eden saçmalarla vurularak yere yığıldı. Şüpheli olay yerinden ayrılırken çevredekilerin ihbarı üzerine gelen jandarma ve sağlık ekibi geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Döne Türkmen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Arazi kavgası kanlı bitti! Kurşunu önce yengesine sonra kendine sıktı!

1 KİLOMETRE SONRA İNTİHAR ETTİ
Jandarma yengesini vurduktan sonra av tüfeği ile kaçan Hasan Türkmen'in yakalanması için çalışma başlattı. Bölgede arama yapan jandarma ekipleri, saat 22.00 sıralarında Hasan Türkmen'i olay yerine 1 kilometre uzaklıkta arazide yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Yapılan incelemede, Hasan Türkmen'in yengesini vurduğu av tüfeği ile kendisine ateş ederek intihar ettiği tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından Döne Türkmen'in cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu morguna, Hasan Türkmen'in cenazesi ise Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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