Bisikletten düşen Berfin hayata tutunamadı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde elektrikli bisikletten düşen genç kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, dün sabah saatlerinde Armutalan Mahallesi'nde meydana geldi. İşe gitmek için elektrikli bisikleti ile yola çıkan 18 yaşındaki Berfin Günden, bir anda dengesini kaybederek bisikletten düştü.

KANLAR İÇİNDE YERDE KALDI

Yere düşen talihsiz genç, başını sert bir şekilde betona vurdu. Kanlar içinde kalan Berfin'i, o sırada yoldan geçen bir vatandaş fark etti. Yerde yatan genç kızı görüp 112 Acil Servisi aramasının ardından kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Berfin'i Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil servis bölümüne alınan Berfin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayata tutunamadı.

ÜNİVERSİTE İÇİN ÇALIŞIYORDU

Berfin Günden'in cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazenin ailesine teslim edileceği öğrenildi. Üniversite sınavlarına hazırlanan Berfin'in eğitim hayatı için bir otelde çalıştığı belirtildi. Hayatının baharında talihsiz bir kaza sonucu yaşamını yitiren Berfin'in acı haberi, ailesi, yakınları ve tüm arkadaşlarını yasa boğdu. Öte yandan, polis ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı soruşturmanın da devam ettiği kaydedildi.

OSMAN AKÇA