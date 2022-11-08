Dünyalar onun oldu

Geçirdiği boyun fıtığı ameliyatı sonucu belden aşağısı felç olup uzun süredir yatağa bağımlı halde yaşayan Meltem Şen'in (54) denizi görme özlemi son buldu. Belediye ekipleri tarafından evinden alınarak deniz kıyısına götürülen Şen, "Deniz kokusunu tekrar içime çekip, dalgaların sesini duyduğum için çok mutluyum" dedi. Kuşadası'nda yalnız yaşayan Meltem Şen, 6 yıl önce İzmir'de boyun fıtığı ameliyatı oldu. 3 saat süren ameliyatta Şen'in boynundaki fıtık parçalarına müdahale edildi.



AZMİ SAYESİNDE BAŞARDI

Ameliyattan çıkan Şen'in aynı gün boynundan aşağısı tutmamaya başladı. Bunun üzerine Şen, yakınlarının yardımıyla İzmir'deki başka bir hastaneye yatırıldı. Tekrar ameliyat olan Şen, sağlık durumunda bir değişiklik olmayınca yatağa bağımlı hale geldi. Günlük yaşamını yakınlarının yardımıyla sürdüren Şen, 4 Nisan 2017'de bir kez daha ameliyat oldu. Başarılı geçen ameliyat sonrası fizik tedaviye başlayan Şen, el ve ayaklarındaki hissi az da olsa geri kazandı. Bir süre sonra oturur duruma gelebilen Şen, azmi sayesinde yürüteçle yürümeye başladı.





GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Evinden dışarıya sadece hastaneye gitmek için ambulansla çıkabilen Meltem Şen, yıllardır özlediği denizi görmek için belediyeden yardım istedi. Belediye ekipleri, Şen'i evinden engelli hizmet aracıyla alarak Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bulunan Yılancı Burnu sahiline götürdü. Altı yıl sonra yeniden deniz kıyısında olmanın heyecanını yaşayan Şen, gözyaşlarını tutamadı. Tekerlekli sandalyesinde manzarayı izleyen Şen, Türk kahvesi içmenin keyfini çıkardı.



BÜYÜK BİR ÖZGÜRLÜK

ALTI yıl aradan sonra sahil kenarına inerek denizin kokusunu yeniden içine çekmenin büyük bir özgürlük olduğunu belirten Meltem Şen, "Sadece hayalini kurmak bile beni mutlu ederken şimdi bu özgürlüğü gerçekten yaşıyorum. Benimle benzer durumda olan hastalara iyileşme umutlarını asla yitirmemelerini tavsiye ediyorum" dedi.

İHSAN KARATAŞ