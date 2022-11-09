Marmaris’te 1 milyon liralık hırsızlık! 3 günde 3 evi soydular!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde farklı günlerde üç hırsızlık olayına karışan, girdikleri evlerin altını üstüne getirip iddiaya göre 1 milyon lira değerinde eşya ve ziynetleri çalan, polis tarafından yakalanan hırsızlar sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.



Marmaris'te farklı tarih ve bölgelerde üç günde üç evde hırsızlık olayı gerçekleştirildi. Evlerden binlerce lira değerinde ziynet eşyası ve malzeme çalan hırsızlar polis ekipleri tarafından yakalandı. Polis tarafından tespit edilen üç hırsızdan B.K. yakalanarak cezaevine gönderilmişti. Devam eden hırsızlık olayları sonrası yakalanan diğer iki hırsız K.Y. ve H.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki hırsız sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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