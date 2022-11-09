  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Marmaris'te 1 milyon liralık hırsızlık! 3 günde 3 evi soydular!

Marmaris'te 1 milyon liralık hırsızlık! 3 günde 3 evi soydular!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3 günde 3 evi soyarak toplam 1 milyon lira değerinde eşya çalan hırsızlar, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Hırsızlar K.Y. ve H.D., sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

09.11.2022, 14:27

Marmaris’te 1 milyon liralık hırsızlık! 3 günde 3 evi soydular!
Muğla'nın Marmaris ilçesinde farklı günlerde üç hırsızlık olayına karışan, girdikleri evlerin altını üstüne getirip iddiaya göre 1 milyon lira değerinde eşya ve ziynetleri çalan, polis tarafından yakalanan hırsızlar sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

Marmaris'te farklı tarih ve bölgelerde üç günde üç evde hırsızlık olayı gerçekleştirildi. Evlerden binlerce lira değerinde ziynet eşyası ve malzeme çalan hırsızlar polis ekipleri tarafından yakalandı. Polis tarafından tespit edilen üç hırsızdan B.K. yakalanarak cezaevine gönderilmişti. Devam eden hırsızlık olayları sonrası yakalanan diğer iki hırsız K.Y. ve H.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki hırsız sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA