Annenin feryadı yürekleri dağladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 6 Ekim tarihinde elektrikli bisikletle kaza yaparak hayatını kaybeden 18 yaşındaki Berfin Günden'in anne ve babası Naciye-Beşir Günden, kazanın nasıl yaşandığını merak ettiklerini, yoldan geçerken kazayı gören olduysa emniyet birimlerine bildirmelerini istedi. Berfin Günden, 6 Ekim'de kazadan 2 ay önce aldığı elektrikli bisikleti ile evden çıktı. Edinilen bilgiye göre, bisikleti ile yolda düştü. Bir vatandaşın 112'yi aramasının ardından ekipler genç kızı hastaneye kaldırdı ancak genç kız müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Konuya hassasiyetle yaklaşan Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Savcılığı çok kapsamlı soruşturma yapmaya devam ediyor.



BERFİN KAN KAYBINDAN ÖLMÜŞ

Baba Günden, "O sabah annesi, 'Kızım kahvaltı yapmadan çıkma' demiş, o da ilk defa annesine 'Hakkını helal et kahvaltı yapmayacağım' diyerek çıkmış. 06.58'te ablasıyla konuşuyor, 7'yi 2 geçe ulaşamıyoruz. Ne olduysa dört dakikada oldu. Kızım tahmini yarım saat burada kalıyor. Kan kaybından kalbi durarak öldü. 07.40'ta doktorlar müdahale ediyor ama maalesef kurtaramıyorlar" dedi.





"FREN TUTMUYOR" İDDİASI

Yaslarının hala devam ettiğini, kimseyi suçlamadıklarını belirten Beşir Günden, "Allah rızası için kazayı gören nasıl olduğunu bilen varsa söylesin" dedi. Soruşturmada Berfin'in mesajlarında bir arkadaşına frenlerinin tutmadığını yazmasının görülmesi üzerine konuşan baba Günden, "Öyle bir iddia var, ancak olaydan iki gün çekilen bir video var. Benim gördüğüm kadarı ile frende bir arıza yok" dedi. Günden, elektrikli bisikleti kazadan iki ay önce aldıklarını belirterek, Berfin'in bisikletini çok iyi kullandığını da dile getirdi.



"BAŞKALARININ DAMAT KATLİAMI BAŞINA GELMESİN"

Kızının can verdiği yolda ağıtlar yakan acılı anne Naciye Günden, "Yoldan geçenler haber verseydi, belki kızım kurtulurdu. Allah rızası için biri görseydi, ambulansı arasaydı, çarpmış bile olsa ben affedecektim. Çünkü kazadır olmuştur derdim, kızım yarım saat burada kalıp kan kaybetmiş biraz vicdan diyorum" dedi.