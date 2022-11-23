600 liralık drone’un yerine 50 liralık şal

MUĞLA Bodrum'da, Çin merkezli dünyaca ünlü online alışveriş sitesinden drone sipariş eden Mehmet Şahin, kargoda drone yerine şal olduğunu görünce şaşkına döndü. Şahin 3 hafta önce drone siparişi verdi ve 600 lira gönderdi. Önceki gün Çin'den gelen paketi açtığında drone yerine şalla karşılaştı. Paketin üzerine drone yazmasına rağmen içinden şal çıktığını söyleyen Şahin, şikayetçi olduğunu söyledi. 600 liralık ödeme karşılığında 50 liralık şal alan Şahin, "Ya paramı versinler ya da drone'umu göndersinler" dedi.

ADEM ÜLKER