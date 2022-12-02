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Haberler Muğla Muğla'da 'horlama' cinayeti! Mesai arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Muğla'da 'horlama' cinayeti! Mesai arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen olayda M.E. ile Kenan Maral arasında 'horlama' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışma sonucu M.E. 29 yaşındaki Maral'ı bıçaklayarak öldürdü.

AA

02.12.2022, 15:37 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022, 15:38

Muğla’da ’horlama’ cinayeti! Mesai arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan M.E. ile aynı lojmanda kaldığı öğrenilen mesai arkadaşı Kenan Maral (29) arasında iddiaya göre "horlama" meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.E'nin, arasında husumet bulunan ve aynı konteynerde kalan Maral'ı birçok yerinden bıçakladığı iddia edildi. Şüphelinin olayı ihbar etmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemelerde Kenan Maral'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Şüpheli M.E. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Maral'ın cenazesi ise polis ve savcının yaptığı incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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